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В Совфеде заявили о желании Европы разжечь третью мировую войну

Матвиенко: Европа снова подводит планету к краю пропасти
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Европейские страны, которые спровоцировали в мире уже две мировые войны, вновь подводят планету к краю пропасти. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

«Европа, которая была источником двух мировых войн, снова подводит планету к краю пропасти. Заложниками такой политики являются и развивающиеся страны, поскольку санкции и нарушение цепочек поставок негативно влияют в целом на мировую экономику, усугубляют ситуацию с продовольствием», — сказала Матвиенко в ходе своего выступления на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

В начале апреля бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил о желании Европы развязать конфликт с Россией, несмотря на то, что у нее нет ни сил, ни средств для ведения войны. Джонсон отметил, что эти намерения лидеров стран ЕС показывают, что история их ничему не научила.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что желание Европы нанести поражение России уже проходили в мировой истории. Он напомнил, что те же цели были у Наполеона и Гитлера и призвал европейцев вспомнить, чем все это закончилось. По мнению министра, в настоящий момент наблюдается похожая ситуация.

Ранее ирландский журналист заявил, что настоящие разжигатели войны находятся в Европе, а не в России.

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