Ученые назвали заболевание, в разы увеличивающее риск развития деменции

JAMA: взрослые с СДВГ почти в три раза чаще сталкиваются с деменцией

Взрослые, которым диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), почти в три раза чаще сталкиваются с деменцией, чем те, у кого этого диагноза нет. К такому выводу пришли международная команда ученых. В течение более 17 лет исследователи наблюдали за состоянием здоровья более 100 тысяч человек и обнаружили устойчивую связь между СДВГ и последующим развитием деменции. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

Исследование охватило данные людей, родившихся с 1933 по 1952 год. На момент начала наблюдений средний возраст участников составлял около 58 лет. Все они не имели ни диагноза СДВГ, ни признаков деменции до 2003 года. В течение последующих лет врачи отслеживали, кому из них был поставлен диагноз СДВГ, а затем — у кого развилась деменция. В результате оказалось, что среди тех, у кого диагностировали СДВГ, деменция развилась у 13,2%, в то время как среди остальных участников этот показатель составлял 7%.

Даже после учета возможных факторов риска, таких как возраст, вредные привычки, сопутствующие заболевания и социально-экономическое положение, вероятность развития деменции у людей с СДВГ оставалась существенно выше — почти в 2,8 раза. При этом связь сохранялась и при более детальном разборе подгрупп: по полу, возрасту и приему медикаментов.

Интересно, что прием стимулирующих препаратов, обычно назначаемых при СДВГ, не был связан с повышением риска деменции. Это может означать, что лекарства либо не влияют на вероятность когнитивного ухудшения, либо, наоборот, оказывают защитный эффект, хотя авторы подчеркивают, что данных для окончательных выводов пока недостаточно.

Ученые также рассматривали гипотезу, что СДВГ во взрослом возрасте может быть ошибочно диагностированной деменцией на ранней стадии. Однако анализ временных интервалов между постановкой диагноза и развитием деменции показал, что это не объясняет выявленную связь.

Авторы работы предполагают, что СДВГ может быть признаком долговременных особенностей работы мозга, которые со временем снижают его способность справляться с возрастными изменениями и повреждениями. Также возможно, что взрослые с СДВГ чаще сталкиваются с депрессией, низкой физической активностью, курением и другими факторами, способствующими развитию деменции, хотя в исследовании эти параметры были учтены.

Несмотря на свои ограничения, включая невозможность учесть легкие или недиагностированные случаи, а также отсутствие данных о тяжести симптомов и влиянии терапии, ученые подчеркивают необходимость большего внимания к СДВГ у взрослых и пожилых людей. Это расстройство может иметь далеко идущие последствия для здоровья мозга, и своевременная диагностика и лечение могут сыграть важную роль в профилактике когнитивных нарушений.

Ранее стало известно, для какого пола особенно опасно воздействие смартфона.