Бойцы российской группировки войск «Центр» нанесли поражение украинскому отряду спецназначения «Омега» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что военные «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника и за минувшие сутки поразили более 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отряд спецназначения «Омега» в районе 12 населенных пунктов в ДНР. Суточные потери ВСУ составили до 430 военных, семь боевых бронированных машин, пикап и пять артиллерийских орудий.

Этой же ночью российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения украинской армии. По данным Минобороны, также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по ресторану в Кривом Роге на Украине, где проходило совещание с командирами соединений и западными инструкторами. По информации ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее в подполье сообщили о поражении группы военных ВСУ с бронетехникой в Сумах.