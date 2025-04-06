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Создана жевательная резинка против гриппа и герпеса

MolTherapy: жевательная резинка из бобов нейтрализует вирусы герпеса и гриппа
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Shutterstock

Ученые из Пенсильванского университета создали жевательную резинку из бобов лаблаб, способную нейтрализовать два вируса простого герпеса и два штамма гриппа А в ротовой полости. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Therapy (MolTherapy).

Разработанная резинка содержит белок FRIL, который естественным образом содержится в бобах лаблаб (Lablab purpureus). Этот белок действует как «ловушка» для вирусов, эффективно снижая их концентрацию в полости рта. В ходе лабораторных испытаний было показано, что всего 40 миллиграммов активного вещества в одной жвачке способны снизить вирусную нагрузку более чем на 95%.

По словам ученых, белок-ловушка может нейтрализовать два вируса простого герпеса (ВПГ-1 и ВПГ-2) и два штамма гриппа А (H1N1 и H3N2).

Препарат уже прошел проверку на соответствие стандартам Food and Drug Administration — агентства Министерства здравоохранения США. Исследователи уверяют, что он безопасен для применения. Ученые также рассматривают возможность добавления порошка из бобов в корма для птиц для борьбы с птичьим гриппом. В лабораторных условиях он показал высокую эффективность против вирусов H5N1 и H7N9, опасных как для птиц, так и для людей.

Ранее исход битвы между живучими растениями и коварными вирусами удивил ученых.

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