Ученые обнаружили мутацию, делающую птичий грипп опасным для человека

Американские ученые из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии выявили мутацию в вирусе птичьего гриппа H5N1, позволяющую патогену передаваться млекопитающим, включая человека. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Вирус гриппа прикрепляется к хозяину с помощью белка, называемого гемагглютинином, который связывается с гликановыми рецепторами на поверхности клеток хозяина.

Гликаны — цепочки молекул сахара на белках клеточной поверхности, которые могут выступать в качестве участков связывания для некоторых вирусов. Вирусы птичьего гриппа, такие как H5N1, в первую очередь заражают хозяев с помощью гликановых рецепторов, содержащих сиаловую кислоту — так называемых рецепторов птичьего типа.

Хотя вирусы редко адаптируются к человеку, если они эволюционируют и начнут распознавать сиалированные гликановые рецепторы, обнаруженные у людей (рецепторы человеческого типа), они могут обрести способность заражать и, возможно, передаваться от человека к человеку.

В новом исследовании команда ввела несколько мутаций в белок гемагглютинина H5N1 2.3.4.4b, который был вовлечен в изменения специфичности рецепторов в предыдущих вирусах птиц.

Эти мутации выбрали для имитации генетических изменений, которые могут происходить естественным образом.

Когда ученые оценили влияние мутации Q226L на способность вируса связываться с рецепторами человеческого типа, они обнаружили, что Q226L значительно улучшила прикрепляемость патогена к человеческим клеткам.

«Наши эксперименты показали, что мутация Q226L может значительно повысить способность вируса нацеливаться и прикрепляться к рецепторам человеческого типа. Эта мутация дает вирусу опору на человеческих клетках, которой у него раньше не было, поэтому это открытие служит красным флагом для возможной адаптации к людям», — отметили авторы открытия.

Однако одного этого сдвига может быть недостаточно для передачи вируса от человека к человеку. Другие генетические изменения, такие как мутации в полимеразе basic 2 (E627K), которые усиливают репликацию вируса и стабильность в клетках человека, вероятно, будут необходимы для эффективного распространения вируса среди людей.

Ранее в Канаде зафиксировали первый случай заражения человека птичьим гриппом.