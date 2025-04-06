Мужчина подружился с белками и улучшил психическое состояние

People: житель Лос-Анджелеса изменил жизнь к лучшему благодаря дружбе с белками

Житель Лос-Анджелеса Деррик Дауни-младший изменил жизнь к лучшему благодаря дружбе с белками. Его историю приводит журнал People.

Мужчина 15 лет пытался стать популярным блогером, однако раз за разом терпел неудачу — снимаемые им юмористические видео не находили свою аудиторию. На этом фоне в 2022 году у него развилась депрессия. Ситуация изменилась после того, как мужчина начал регулярно совершать прогулки по своему району и приручил живущих в нем белок. Животные полностью перестали его бояться и стали бегать по его телу, играя с ним. Выложив в сеть видео с ними, Деррик обрел долгожданную популярность — ролики завирусились.

После этого мужчина написал детскую книгу о белках, получил прозвище «Заклинателя белок» и дал своим пушистым знакомым имена.

«Все началось с исцеления, а теперь это наслаждение и открытие», — резюмировал свою историю Дауни-младший.

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