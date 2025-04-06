Политик Дюпон-Эньян призвал к импичменту Макрона из-за его ходов против России

Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за его намерения начать войну с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По его мнению, Макрон без всякого парламентского контроля ведет Францию к войне с Россией в то время, пока идут переговоры о мире.

6 апреля начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин с главами генштабов Франции Тьери Бюркхаром и Украины Андреем Гнатовым обсудил в Киеве возможную отправку миротворцев на Украину.

5 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил размещение западных миротворцев на Украине с главами генеральных штабов Великобритании и Франции.

4 апреля на Украине прошли еще одни переговоры с представителями Франции и Великобритании по размещению военного контингента.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран ЕС отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее политик оценил амбиции Макрона по отправке миротворцев на Украину.