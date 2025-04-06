Игорь Крутой вспомнил, как увидел голого Буйнова

Продюсер и композитор Игорь Крутой признался в шоу «Секрет на миллион», что видел голого певца Александра Буйнова.

Крутой рассказал, что курьез произошел на дне рождения Буйнова. Он музицировал вместе с женой певца Аленой, когда народный артист вошел без одежды. На половом органе исполнителя были очки.

«Мы ждали именинника. Вдруг пришел совершенно голый Саша, и еще на это место очки подцепил», — вспомнил продюсер.

Буйнов подтвердил этот случай. По словам певца, он надел очки, чтобы сымитировать лицо на интимном месте.

В феврале Александр Буйнов признался, что Лев Лещенко стал свидетелем его проигрыша машины в 80-х.

По словам Буйнова, он играл в карты на деньги вместе с музыкантом, который оказался мошенником. Мужчина «играл на две руки». Певец признался, что редко играет в подобные игры, поэтому тем вечером вошел в азарт. Артист проиграл целую машину – около пяти тысяч рублей.

Буйнов отметил, что позже смог отыграться. Один из знакомых предложил ему играть в блеф. Это сработало.

Ранее Александр Буйнов пришел в больницу к сбитой пенсионерке.