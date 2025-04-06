В Госдуме оценили планы демократов вынести импичмент Трампу

Планы представителей Демократической партии США вынести импичмент главе государства Дональду Трампу не более, чем игра в демократию. С таким заявлением в беседе с News.ru выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она усомнилась, что намерения демократов являются реальной угрозой Трампу. В то же время депутат указала, что попытки вынести импичмент «точно попортят» нервы президенту США. Журова назвала это «игрой в демократию».

«В прошлый раз сразу начались очень жесткие нападки на Трампа. И он все свое президентство только и делал, что был на грани объявления импичмента. Даже просто работать-то не давали. Я думаю, Трамп, как в прошлый раз, на это обращать внимание не будет. Сейчас, кажется, он уже закалился», — считает парламентарий.

Накануне член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку тот не заслуживает занимать эту должность.

Ранее политолог оценил последствия для Трампа из-за массовых митингов в США.