Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли причины летальности тяжелой формы COVID-19

PNAS: коронавирусная инфекция нарушает производство энергии в клетках организма

close
Global Look Press

Американские ученые из Медицинской школы Питтсбургского университета раскрыли механизмы, отвечающие за тяжелый вред здоровью и летальные последствия коронавирусной инфекции COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда проанализировала экспрессию генов в образцах назальных мазков пациентов с тяжелой формой COVID-19 и сравнила ее с показателями здоровых людей.

Оказалось, что коронавирус SARS-CoV-2 нарушает основные реакции в митохондриях — клеточных структурах, отвечающих за производство энергии. Митохондриальный стресс высвобождает сигнальные соединения, активирующие иммунные сенсоры. Это приводит к запуску ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС).

РААС регулирует артериальное давление с помощью гормонов, белков и ферментов. Но она также может вызывать реакцию, повреждающую внутренние органы. При тяжелой форме COVID-19 чрезмерная активация РААС в сочетании с митохондриальным стрессом усиливают неконтролируемую иммунную реакцию, известную как цитокиновый шторм.

Ученые обнаружили, что указанный набор факторов сеет хаос сразу в нескольких системах органов, приводя к сердечной недостаточности, повреждению миокарда, легочному фиброзу и поражению почек.

Исследователи считают, что их открытие может открыть новые подходы к разработке терапевтических средств и предотвращения тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

Ранее ученые нашли связь между загрязнением воздуха и затяжным COVID-19.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами