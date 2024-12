Ученые раскрыли причины летальности тяжелой формы COVID-19

Global Look Press

Американские ученые из Медицинской школы Питтсбургского университета раскрыли механизмы, отвечающие за тяжелый вред здоровью и летальные последствия коронавирусной инфекции COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда проанализировала экспрессию генов в образцах назальных мазков пациентов с тяжелой формой COVID-19 и сравнила ее с показателями здоровых людей.

Оказалось, что коронавирус SARS-CoV-2 нарушает основные реакции в митохондриях — клеточных структурах, отвечающих за производство энергии. Митохондриальный стресс высвобождает сигнальные соединения, активирующие иммунные сенсоры. Это приводит к запуску ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС).

РААС регулирует артериальное давление с помощью гормонов, белков и ферментов. Но она также может вызывать реакцию, повреждающую внутренние органы. При тяжелой форме COVID-19 чрезмерная активация РААС в сочетании с митохондриальным стрессом усиливают неконтролируемую иммунную реакцию, известную как цитокиновый шторм.

Ученые обнаружили, что указанный набор факторов сеет хаос сразу в нескольких системах органов, приводя к сердечной недостаточности, повреждению миокарда, легочному фиброзу и поражению почек.

Исследователи считают, что их открытие может открыть новые подходы к разработке терапевтических средств и предотвращения тяжелых последствий коронавирусной инфекции.

