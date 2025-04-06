Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки

Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ в регулярных чемпионатах в истории

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречаются с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли включил Овечкина в топ-5 игроков в истории.

«Трудно сравнивать игроков, особенно из разных эпох, но я бы однозначно отнес Алекса к топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю НХЛ. То, что он сделал за свою карьеру, поразительно», — заявил Дэйли.

Ранее Александр Овечкин назвал самого влиятельного игрока в своей карьере.