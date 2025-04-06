Легенда советского хоккея объяснил, доказательством чего является рекорд Овечкина

Российский капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побив снайперский рекорд Уэйна Гретцки, доказал всем силу российского хоккея. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира в составе сборной СССР Борис Майоров.

«Он молодец. Очень приятно, что это сделал российский хоккеист. Мы таким образом доказали силу нашего хоккея, его уникальность — что еще сказать», — констатировал Майоров.

Овечкин забросил историческую 895-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, он превзошел державшееся 26 лет достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки и единолично стал лучшим снайпером в истории НХЛ. После его гола матч был приостановлен для церемонии чествования россиянина, он получил поздравления лично от Гретцки.

Примечательно также, что лидер «Вашингтона» догнал Гретцки по количеству матчей в североамериканской лиге. Игра против «Айлендерс» стала для Овечкина 1487-й — столько же встреч провел и канадец. В предыдущей встрече, когда «Вашингтон» обыграл «Чикаго» 5:3, россиянин оформил дубль и повторил рекорд Гретцки — на это ему потребовалось на матч меньше, чем выдающемуся канадскому форварду.

Ранее Овечкин заявил, что не хочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота.