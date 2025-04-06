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Замгубернатора Свердловской области подал в отставку

«Ъ»: замгубернатора Свердловской области Детченя подал в отставку
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Иван Детченя/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель губернатора Свердловской области Иван Детченя подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Детченя передал заявление об отставке временно исполняющему обязанности губернатора Денису Паслеру 28 марта. Документ до сих пор не подписан, отмечает издание.

«Ъ» подчеркивает, что наиболее вероятным претендентом на место Детчени источники называют помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Евгения Гурария.

31 марта Детченя объявил своему окружению, что написал заявление об отставке.

В марте на должность врио губернатора региона был назначен бывший глава Оренбуржья Денис Паслер. Соответствующую должность ему предлагал президент России Владимир Путин. С июня 2012 года по сентябрь 2016 года Паслер занимал должность председателя правительства Свердловской области при губернаторе Куйвашеве.

Недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связал назначение Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области с его успехами в борьбе с потопами в Оренбургской области.

Ранее губернатор Колымы подписал закон о выплате себе при уходе на пенсию или в отставку.

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