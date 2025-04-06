Житель Харькова более 10 часов прячется в машине от военкомов

В Харькове мужчина 11 часов скрывается в машине от сотрудников ТЦК

В Харькове мужчина более 10 часов не выходит из автомобиля, скрываясь от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Записанное украинцем видео опубликовала «Страна.ua».

По словам мужчины, в 7:00 его остановили полицейские, после чего заблокировали его машину, чтобы он не скрылся. Они требуют, чтобы житель Харькова вышел из автомобиля, после чего его доставят в военкомат.

«У них есть какая-то база, какое-то сведение, что меня нужно туда отправить», — сказал украинец.

Он уточнил, что сидит в машине почти 11 часов.

Накануне на западе Украины произошел транспортный коллапс из-за забастовки против военкомов. В Дрогобыче во Львовской области из-за действий сотрудников ТЦК на работу не вышли все водители автобусов. Это произошло после того, как 4 апреля их коллегу прямо из автобуса отправили на военно-врачебную комиссию.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее появилось видео, как военкомы на Украине забрали гулявшего с коляской мужчину.