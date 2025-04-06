Иран не проводил переговоров с США по ядерной программе

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии переговоров с США по ядерной программе

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил об отсутствии каких-либо переговоров с США после того, как Вашингтон получил ответ Тегерана на письмо президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью информационному агентству иранского парламента Арагчи подчеркнул, что Иран придерживается дипломатического пути решения существующих проблем, но настаивает на непрямом формате переговоров.

«Мы высказали свою точку зрения, поэтому мы придерживаемся дипломатии и пути переговоров, но только непрямых. Конечно, необходимо признать, что до сих пор не состоялось ни одного переговорного этапа», — сообщил дипломат.

До этого член иранского Меджлиса Мохаммад Касим Османи заявил, что Иран должен создать ядерное оружие, чтобы обеспечить себе равные условия на переговорах с Западом.

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.

Ранее в Иране заявили, что наличие у них ядерного оружия способствует миру в регионе.