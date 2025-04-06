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Найден звук, защищающий от укачивания в поездках

EHPM: звуковые волны частотой 100 Гц снижают дискомфорт от движения
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Японские ученые из Нагойского университета разработали инновационный метод борьбы с укачиванием с помощью звуковых волн. Технология, опробованная на людях и мышах, показала высокую эффективность уже после одной минуты воздействия. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Health and Preventive Medicine (EHPM).

Устройство под названием «Sound spice®» генерирует звуковые волны частотой 100 Гц, которые стимулируют отолитовые органы внутреннего уха, отвечающие за чувство равновесия.

«Звуковые вибрации активируют вестибулярную систему. Это помогает организму лучше адаптироваться к движению и снижает дискомфорт», — объяснил профессор Масаси Като.

В ходе экспериментов участники читали в движущемся транспорте, использовали симулятор вождения и качались на качелях.

Использование звуковой стимуляции уменьшило головокружение и тошноту, улучшило регуляцию симпатической нервной системы и повысило устойчивость к укачиванию.

Исследователи отметили, что уровень звука соответствует обычному фоновому шуму и не имеет побочных эффектов как для детей, так и для взрослых.

Ученые планируют адаптировать технологию для различных видов транспорта, включая самолеты и морские суда. Это открытие может помочь миллионам людей, страдающих от укачивания в поездках.

Ранее стало известно, каких людей укачивает в виртуальной реальности.

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