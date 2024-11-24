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Российские генетики утроили эффективность лечения одного из типов рака

«Известия»: в России создали технологию определения типа рака по генам

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Телеграм-канал Российская детская клиническая больница

Врачи Сеченовского университета разработали новый подход к лечению диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы на основе генетического материала. Об этом пишут «Известия».

Согласно статье, на основе анализа генетического анализа медики смогли определить тип опухоли. Это позволило предложить пациентам персонифицированную терапию, что утроило эффективность лечения.

«Сейчас в этой группе — 30 пациентов, в основном, с генерализованными стадиями заболевания (когда заболевание вышло за пределы одного очага). У нас не было специального отбора, какой-то селекции по возрасту. На сегодняшний день 21 человек уже завершил терапию, уровень общего ответа составил 95–100%», — сообщила доктор медицинских наук Елена Барях.

Диффузная В-крупноклеточная лимфома — самый распространенный вариант злокачественного заболевания крови у взрослых, при котором в лимфоузлах происходит бесконтрольное деление опухолевых лимфоцитов.

Ранее сообщалось, что хронический стресс может способствовать росту раковых клеток.

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