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Хронический стресс может способствовать росту раковых клеток, выяснили ученые

UEG Week: хронический стресс меняет микробиоту мышей и ускоряет рост рака

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Shutterstock

Хронический стресс может ускорить прогрессирование рака кишечника, нарушив баланс микробиома кишечника. Это показало исследование, представленное на конференции UEG Week 2024.

Эксперименты показали, что хронический стресс не только способствует росту опухоли у мышей, но и уменьшает количество полезных кишечных бактерий, в частности молочнокислых бактерий Lactobacillus. Дальнейшее изучение подтвердило, что эти бактерии влияют на уровни иммунных Т-клеток CD8+. Они играют решающую роль в противоопухолевом иммунитете.

Ученые решили проверить, может ли добавление молочнокислых бактерий в пищу мышей замедлить рост опухоли. При этом действительно улучшалась работа Т-клеток CD8+.

Хотя для подтверждения результатов ученых потребуется больше исследований, их работа может улучшить лечение и профилактику рака кишечника. Авторы планируют собрать образцы кала и опухолей у пациентов кишечника у людей, чтобы сравнить микробиомы пациентов с хроническим стрессом и без него.

Ранее ученые нашли способ заменить капельницы против рака на таблетки.

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