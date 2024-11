Нарушения сна опасны для развивающегося мозга, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле доказали, что отсутствие сна в молодости наносит вред способностям развивающегося мозга, мешая формированию связей для обучения и памяти. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда изучила молекулярные и поведенческие эффекты депривации (лишения) сна на трех группах мышей: младшей (21–28 дней), подростковой (42–49 дней) и взрослой (70–100 дней). Сон и бодрствование грызунов отслеживали с помощью системы, регистрировавшей дыхание и движение животных.

Ученые сначала не давали мышам спать, а затем наблюдали за их восстановлением после депривации. Исследователи также анализировали мозговую ткань, чтобы отследить молекулярную реакцию на стресс.

Результаты показали, что для молодых мышей лишение сна имело глубокие последствия, приводя к когнитивным дефицитам и ухудшению работы памяти. Вынужденная бессонница ухудшила формирование нейронных связей.

В поведенческих тестах молодые животные, подвергшиеся лишению сна, с большим трудом справлялись с задачами, требующими памяти и обучения, в то время как взрослые особи в значительной степени сохраняли свои когнитивные способности, несмотря на аналогичную депривацию.

Это говорит о том, что молодой мозг может быть более уязвим к когнитивным эффектам нарушения сна, что подчеркивает важность сна на раннем этапе развития, отметили специалисты.

Также выяснилось, что молодые мыши не могли компенсировать нехватку сна, выспавшись позднее. Ученые считают, что на этапе развития мозга сон критически необходим, тогда как уже сформировавшийся мозг легче переносит длительные периоды бодрствования.

