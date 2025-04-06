Вице-спикер парламента Ирана рассказал, по какой теме Тегеран готов общаться с Вашингтоном

Хаджи Бабаи: Иран будет вести переговоры с США только по ядерной программе

Иран в ходе переговоров с США не будет обсуждать ничего, кроме своей ядерной программы, заявил вице-спикер иранского парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи. Об этом агентство ISNA.

Он подчеркнул, что решение Тегерана о ведении непрямых переговоров с Вашингтоном является ответом на травлю со стороны США.

Хаджи Бабаи добавил, что Иран отказался от прямых переговоров из-за невыполнения Соединенными Штатами обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также постоянных угроз и санкций.

6 апреля член президиума парламента Ирана Ахмад Надери заявил, что позиция Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи и других государств говорит о том, что Ирану необходимо обладать ядерным сдерживанием, такая позиция привлекает граждан и политическую элиту.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по ядерной программе. Иран пообещал в таком случае ответить. Может ли США уничтожить Иран и как может выглядеть ирано-американская война — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в США испугались шагов Ирана по ускоренному созданию ядерного оружия.