Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-спикер парламента Ирана рассказал, по какой теме Тегеран готов общаться с Вашингтоном

Хаджи Бабаи: Иран будет вести переговоры с США только по ядерной программе
close
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран в ходе переговоров с США не будет обсуждать ничего, кроме своей ядерной программы, заявил вице-спикер иранского парламента Хамид-Реза Хаджи Бабаи. Об этом агентство ISNA.

Он подчеркнул, что решение Тегерана о ведении непрямых переговоров с Вашингтоном является ответом на травлю со стороны США.

Хаджи Бабаи добавил, что Иран отказался от прямых переговоров из-за невыполнения Соединенными Штатами обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также постоянных угроз и санкций.

6 апреля член президиума парламента Ирана Ахмад Надери заявил, что позиция Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи и других государств говорит о том, что Ирану необходимо обладать ядерным сдерживанием, такая позиция привлекает граждан и политическую элиту.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по ядерной программе. Иран пообещал в таком случае ответить. Может ли США уничтожить Иран и как может выглядеть ирано-американская война — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в США испугались шагов Ирана по ускоренному созданию ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами