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В Госдуме прокомментировали сообщение немецкого СМИ о тузе в рукаве Путина

Депутат Чепа: Путин не раскроет свои тузы в рукаве раньше времени
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин имеет скрытые преимущества в политической игре на международной арене, однако он их не будет раскрывать раньше времени. Об этом сообщил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя материал Berliner Zeitung о том, что Путин в ходе переговоров с США вытащил туз из рукава, которым оказался глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам депутата, у российского лидера имеются и другие козыри, которые он разыграет в нужное время. Чепа подтвердил, что Дмитриев — важная персона в переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа.

Парламентарий напомнил, что глава РФПИ многое сделал во время пандемии коронавируса и «изначально участвовал в переговорах с американцами». Чепа отметил, что Путин доверяет Дмитриеву.

6 апреля немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung написал, что Дмитриев стал тузом Путина на переговорах с США из-за давних контактов с командой Трампа. В статье отмечается, что Дмитриев гораздо лучше осведомлен об американских оппонентах, чем американские переговорщики, что сделало его фигуру крайне выгодной для переговоров. Фасбендер назвал его россиянином с самыми глубокими связями с командой американского президента.

По словам журналиста, сейчас России важно воспользоваться благосклонным отношением Трампа к Кремлю, поскольку маятник может качнуться в другую сторону в любой момент и тогда США могут существенно надавить на торговых партнеров РФ, закупающих ее энергоресурсы.

Ранее в США сравнили отношение Трампа к России и Украине.

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