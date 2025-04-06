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Найдены следы неизвестной популяции людей, живших в «Зеленой Сахаре» 7000 лет назад

Science: древние жители Сахары оказались родственниками первых европейцев
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SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME

Международная группа ученых из Великобритании, Италии и Германии обнаружила, что около 7000 лет назад на территории пустыни Сахара жила неизвестная человеческая популяция. В то время Сахара представляла собой цветущую саванну с озерами и богатой фауной. Об открытии сообщается в научном журнале Science.

Специалистам впервые удалось извлечь древнюю ДНК из останков двух женщин, обнаруженных в скальном убежище Такаркори на юго-западе Ливии. Их тела, естественным образом мумифицировавшиеся в сухом климате, сохранили генетический материал, несмотря на экстремальные условия пустыни.

«Это первые древние геномы, когда-либо обнаруженные в Сахаре», — отметил археолог Оксфордского университета Питер Митчелл.

Новый анализ ДНК опроверг прежние гипотезы о смешении средиземноморских и африканских народов в этом регионе. Например, оказалось, что геномы женщин почти не содержат неандертальских примесей (в 10 раз меньше, чем у современных неафриканцев).

Митохондриальная ДНК также указала на происхождение от древней популяции, частично давшей начало первым переселенцам в Европу.

Раскопки в Такаркори выявили свидетельства молочного животноводства (древнейшие в Африке) и одомашнивания злаков. Хотя керамика напоминает североафриканскую, генетика не подтвердила притока новых народов с технологиями.

Ранее ученые нашли следы рек и огромных озер в сердце Аравийской пустыни.

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