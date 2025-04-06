Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов под Белгородом

Губернатор Белгородской области написал в своем Telegram-канале, что беспилотники ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в регионе.

Он уточнил, что при налетах никто не пострадал, однако есть разрушения. Так, в селе Ржевка дрон сдетонировал о землю, из-за чего в стоящем рядом доме были выбиты окна и посечен забор. В городе Шебекино удар БПЛА тоже выбил окна в частном доме. Около села Белянка дрон атаковал припаркованный в поле автомобиль сельхозпредприятия, в итоге у машины были повреждены кузов и колеса. В селе Вознесеновка FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) повредил окна в жилом доме и на летней кухне, а в селе Нижнее Березово-Второе — остекление легковой машины.

«В селе Березовка Борисовского района с беспилотника сброшено взрывное устройство — в частном доме пробита кровля», — сообщил чиновник.

По его словам, в хуторе Вязовской при налете БПЛА были выбиты окна и повреждена стена частного дома, а в хуторе Гаевка пострадал кузов припаркованного на территории сельхозпредприятия автомобиля.

Прошлой ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. По данным Минобороны, восемь дронов уничтожили — над территорией Ростовской области, два — в Курской области и один — над Белгородской областью.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.