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Обнаружены ферменты для лечения аутоиммунных заболеваний

Cell: фермент CU43 может бороться с заболеванием, вызывающим мышечную слабость

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Ученые из Университета Эмори обнаружили семейство ферментов, способных устранять симптомы аутоиммунных заболеваний, вызванных антителами IgG. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Найденные в ходе экспериментов на мышах ферменты способны значительно снизить патологические эффекты аутоиммунных заболеваний, вызванных гиперактивными антителами IgG. К таким заболеваниям относится миастения гравис. Это редкая аутоиммунная нервно-мышечная патология, которая характеризуется быстрой утомляемостью и слабостью поперечнополосатых мышц. Миастения гравис возникает, когда антитела атакуют рецепторы, отвечающие за передачу нервных импульсов к мышцам, что затрудняет активность вторых.

Ученые выявили, что фермент эндогликозидаза CU43 особенно эффективен в лечении таких состояний. Как отмечает ведущий исследователь Эрик Сандберг, новый фермент способен модифицировать антитела, делая их безвредными для организма. Примечательно, что для достижения терапевтического эффекта требуется в 4000 раз меньшая доза по сравнению с существующими препаратами для лечения миастении гравис.

Ученые надеются, что эти результаты позволят ускорить переход к клиническим испытаниям на людях. Фермент CU43 обладает значительным потенциалом для лечения широкого спектра аутоиммунных заболеваний, связанных с антителами IgG. Более эффективное лечение с использованием меньших доз может уменьшить побочные эффекты и открыть новые пути доставки препаратов в организм, заключили ученые.

Ранее ученые нашли новый способ борьбы с неизлечимыми заболеваниями.

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