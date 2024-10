Ученые: удар метеорита размером с четыре Эвереста ускорил эволюцию жизни на Земле

Американские ученые из Гарвардского и Стэнфордского университетов пришли к выводу, что развитие жизни на Земле значительно ускорилось благодаря удару гигантского метеорита около 3,26 млрд лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам команды, гипотетический астероид под названием S2 имел размеры от 37 до 58 километров, что в четыре-шесть раз больше горы Эверест и в 200 раз массивнее метеорита, уничтожившего динозавров.

Падение объекта таких размеров перемешало океан, испарило его верхний слой и нагрело атмосферу. Густое облако пыли окутало планету, остановив любую фотосинтетическую активность.



После катаклизма бактериальная жизнь быстро восстановилась и начала процветать благодаря возникшему изобилию железа и фосфора. Железо было поднято из морских глубин, а фосфор попал на Землю вместе с метеоритом.

Выводы исследователей основаны на анализе геологических образцов, собранных в местах залегания древних горных пород.

Ранее ученые выяснили, откуда берутся падающие на Землю метеориты.