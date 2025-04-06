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На севере Украины произошел взрыв

Взрыв произошел в украинском городе Сумы
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Reuters

Взрыв произошел в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

В момент взрыва в Сумской области объявлена воздушная тревога.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар в Сумах по группе военных Вооруженных сил Украины.

Этой же ночью российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения украинской армии. По данным Минобороны, также были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Ведомство также писало, что с 29 марта по 4 апреля Вооруженные силы РФ нанесли по Украине семь групповых ударов дронами и высокоточным оружием, в результате чего была поражена инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности страны, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотников.

Ранее Зеленский заявил, что его неприятно удивила реакция США на удар по Кривому Рогу.

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