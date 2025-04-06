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Овечкин поблагодарил российского вратаря «Айлендерс», которому забил рекордную шайбу

Овечкин поблагодарил вратаря «Айлендерс» Сорокина после того, как побил снайперский рекорд
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Алексей Алексеев/РИА Новости

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина, которому забросил рекордную, 895-ю шайбу в регулярных сезонах.

«Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забросить 895-ю шайбу. Люблю тебя, брат!» — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречаются с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории.

На момент написания новости идет третий период, пока «Вашингтон» уступает со счетом 1:4.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Овечкину впервые в своей карьере удалось забить Сорокину — он стал 183-м вратарем в карьере Александра Великого, которому он забивал.

Ранее СКА вылетел из Кубка Гагарина.

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