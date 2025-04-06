Овечкин поблагодарил российского вратаря «Айлендерс», которому забил рекордную шайбу

Овечкин поблагодарил вратаря «Айлендерс» Сорокина после того, как побил снайперский рекорд

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина, которому забросил рекордную, 895-ю шайбу в регулярных сезонах.

«Спасибо Илье Сорокину, что позволил мне забросить 895-ю шайбу. Люблю тебя, брат!» — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречаются с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории.

На момент написания новости идет третий период, пока «Вашингтон» уступает со счетом 1:4.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Овечкину впервые в своей карьере удалось забить Сорокину — он стал 183-м вратарем в карьере Александра Великого, которому он забивал.

Ранее СКА вылетел из Кубка Гагарина.