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В «Динамо» назвали символичным рекорд Овечкина в хоккее, который придумали канадцы

Глава школы «Динамо» Сафронов: хоккей придумали канадцы, а лучшим стал россиянин
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Sarah Stier/Staff/Getty Images

Снайперский рекорд российского лидера команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина является символичным в виде спорта, который придумали канадцы. Об этом «Газете.Ru» заявил директор хоккейной школы «Динамо», бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

«Очень символично: канадский хоккей придумали канадцы. А лучшим голеадором стал русский парень. Когда-то канадцы в 1972 году приехали учить нас хоккею, тогда Пол Хендерсон забросил знаменитую шайбу, и канадцы вроде бы выиграли Суперсерию. Но на самом деле они ее проиграли, потому что наши советские хоккеисты показали, что они достойны. А сегодня Александр подтвердил, что не перевелись в России такие молодцы и такие голеадоры», — сказал Сафронов.

Овечкин забросил историческую 895-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Таким образом, он превзошел державшееся 26 лет достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки и единолично стал лучшим снайпером в истории НХЛ. После его гола матч был приостановлен для церемонии чествования россиянина, он получил поздравления лично от Гретцки.

Примечательно также, что лидер «Вашингтона» догнал Гретцки по количеству матчей в североамериканской лиге. Игра против «Айлендерс» стала для Овечкина 1487-й — столько же встреч провел и канадец. В предыдущей встрече, когда «Вашингтон» обыграл «Чикаго» 5:3, россиянин оформил дубль и повторил рекорд Гретцки — на это ему потребовалось на матч меньше, чем выдающемуся канадскому форварду.

Ранее легенда советского хоккея заявил о мотивации Овечкина после рекорда в НХЛ.

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