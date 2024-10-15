Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли потенциальный способ лечения необъяснимого бесплодия

PNAS: обнаружена молекула, играющая ключевую роль в неспособности забеременеть

close
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Мельбурнского университета открыли неизвестное свойство молекулы, которое потенциально может способствовать лечению необъяснимого бесплодия. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты определили, что концентрация молекулу miR-124-3p повышена в слизистой оболочке матки (эндометрии) у женщин, которые не могут забеременеть по неизвестным причинам.

Исследователи считают, что miR-124-3p может делать эндометрий непригодным для прикрепления эмбриона.

Прежде чем эмбрион сможет имплантироваться, эндометрий претерпевает изменения, чтобы стать восприимчивым к эмбриону в течение короткого временного окна в менструальном цикле.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, команда разработала новый способ управления молекулой в слизистой оболочке матки мышей. При искусственном повышении специально и только в то время, когда эмбрионы должны были имплантироваться, эмбрионы не смогли прочно прикрепиться и имплантироваться.

Исследование также проводилось на человеческих клетках, где снижение уровня молекулы в эндометриальных клетках у людей с проблемами зачатия облегчало прикрепление эмбрионов. Это означает, что нацеливание на miR-124-3p может стать новым способом как диагностики, так и лечения бесплодия, связанного с маткой.

«Исследование подчеркивает потенциал использования miR-124-3p в качестве нового способа диагностики и лечения бесплодия, связанного с проблемами матки, предлагая новое направление в этой области. Он может служить биомаркером для выявления женщин с бесплодием, вызванным эндометрием», — отметили авторы статьи.

Ранее ученые назвали новый фактор риска бесплодия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами