Ученые нашли потенциальный способ лечения необъяснимого бесплодия

Австралийские ученые из Мельбурнского университета открыли неизвестное свойство молекулы, которое потенциально может способствовать лечению необъяснимого бесплодия. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты определили, что концентрация молекулу miR-124-3p повышена в слизистой оболочке матки (эндометрии) у женщин, которые не могут забеременеть по неизвестным причинам.

Исследователи считают, что miR-124-3p может делать эндометрий непригодным для прикрепления эмбриона.

Прежде чем эмбрион сможет имплантироваться, эндометрий претерпевает изменения, чтобы стать восприимчивым к эмбриону в течение короткого временного окна в менструальном цикле.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, команда разработала новый способ управления молекулой в слизистой оболочке матки мышей. При искусственном повышении специально и только в то время, когда эмбрионы должны были имплантироваться, эмбрионы не смогли прочно прикрепиться и имплантироваться.

Исследование также проводилось на человеческих клетках, где снижение уровня молекулы в эндометриальных клетках у людей с проблемами зачатия облегчало прикрепление эмбрионов. Это означает, что нацеливание на miR-124-3p может стать новым способом как диагностики, так и лечения бесплодия, связанного с маткой.

«Исследование подчеркивает потенциал использования miR-124-3p в качестве нового способа диагностики и лечения бесплодия, связанного с проблемами матки, предлагая новое направление в этой области. Он может служить биомаркером для выявления женщин с бесплодием, вызванным эндометрием», — отметили авторы статьи.

