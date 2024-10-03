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Ученые нашли связь между сильным потоотделением и чувствительной кожей

JDD: гипергидроз может повышать чувствительность кожи

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Shutterstock/Marina Demeshko

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона совместно с коллегами из Китая установили связь между чрезмерным потоотделением и чувствительной кожей. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Drugs and Dermatology.

Ученые объяснили, что люди с повышенной потливостью, также известной как первичный гипергидроз, производят примерно в четыре раза больше пота, чем необходимо для охлаждения тела. Это происходит даже при отсутствии физических нагрузок и воздействия высоких температур. Такое заболевание затрагивает определенные области, такие как руки, ноги, лицо и подмышки.

Исследование с участием 600 добровольцев также показало, что чрезмерное потоотделение связано с повышенной чувствительностью кожи. При этом тяжесть гипергидроза коррелирует с усилением стянутости, зуда и жжения после использования средств по уходу за кожей и стрессового воздействия.

Ученые отметили, что кожа у лиц с гипергидрозом часто остается чувствительной даже на участках, на которые обычно не попадает пот. Исследователи предположили, что это может происходить из-за специфических аномальных нервных сигналов. Также ученые допускают возможность того, что два этих состояния могут быть обусловлены одними генами.

Ранее ученые нашли потенциальную причину развития псориаза.

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