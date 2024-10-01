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Создан новый метод диагностики депрессии по снимкам глаз и мимике

HCI: измерение зрачков может помочь выявить депрессию

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Unsplash

Ученые из Инженерной и научной школы Чарльза В. Шефера-младшего (США) создали мобильное приложение на основе искусственного интеллекта для диагностики депрессии по зрачковым реакциям и мимике. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction (HCI).

Система точно определяет диаметр зрачков по сравнению с окружающей их радужной оболочкой на основе 10-секундных «пакетных» потоков фотографий, снятых через специальное приложение. По словам ученых, в начале исследования было неясно, какая мимика и зрачковые рефлексы коррелировали с депрессией.

В ходе одного из первых тестирований приложения с участием 25 добровольцев в течение четырех недель система, встроенная в смартфоны, проанализировала около 16 тысяч снимков. После того, как ИИ научился отличать нормальные движения глаз и зрачковые реакции от «патологических», выяснилось, что повышенная улыбчивость коррелирует не со счастьем, а с потенциальными признаками подавленного настроения и аффекта.

Также было обнаружено, что люди с депрессией совершали меньшее количество мимических движений в утренние часы и демонстрировали определенные, очень специфические паттерны движений глаз и головы. Повышение частоты движений головы из стороны в сторону по утрам, например, было тесно связано с усилением симптомов расстройства. Широко открытые глаза по утрам и вечерам также были маркерами потенциальной депрессии.

Новая система мобильной диагностики депрессии получила название PupilSense. В ходе тестов она продемонстрировала способность обнаруживать ухудшение психологического состояния у добровольцев с точностью 76%.

Ученые отметили, что другие системы, использующие искусственный интеллект для диагностики расстройства, требуют ношения одного или даже нескольких устройств. По словам исследователей, простота использования PupilSense может поспособствовать введению разработки в клиническую практику.

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