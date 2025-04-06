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Овечкин догнал Гретцки по числу матчей в НХЛ

Овечкин проводит свой 1487-й матч в НХЛ, он догнал Гретцки по этому показателю
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин догнал канадца Уэйна Гретцки по количеству матчей в лиге.

6 апреля «Кэпиталз» играют в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс». Этот матч стал 1487-м в карьере Овечкина в лиге — такое же количество игр провел канадец Уэйн Гретцки. В момент написания новости «Айлендерс» в конце первого периода ведут со счетом 2:0.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В предыдущей игре против «Чикаго Блэкхокс» россиянин сравнялся со снайперским рекордом канадца. После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ.

Ранее Овечкин заявил, что не хочет забивать рекордную шайбу в пустые ворота.

По его словам, было бы здорово, чтобы в момент следующего гола ему в воротах противостоял голкипер.

Ранее Овечкин выпил пива после 894-й шайбы в НХЛ.

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