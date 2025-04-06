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Стало известно, что за белое вещество попало на пляжи Анапы

В Анапе на береговую линию Бугазской косы выбросило пальмовое масло
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Telegram-канал «Новороссийск.Today»

На Кубани на береговую линию Бугазской косы выбросило вещество белого цвета. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

По его данным, большую часть выбросов нашли накануне на участке протяженностью в 10 км между станицей Благовещенской и поселком Волна.

«По предварительным данным после анализа специалистов — это пальмовое масло», — заявили в оперштабе.

Там добавили, что сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора выясняют, что это за субстанция и как она попала на берег.

5 апреля жители Краснодарского края заметили на побережье неизвестное белое вещество. Они разместили в сети видео. На одном из роликов голос за кадром говорит: «У нас белый мазут, весь берег. Пожалуйста, пальмовое масло».

В январе на берегу полуострова Ханко в Финляндии обнаружили гранулы белого вещества. Они могли попасть туда из промывочных вод грузового судна компании Neste, которые содержали кулинарное масло, животный жир и растительные масла. Экипаж корабля не получил инструкций о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта.

Ранее австралийские пляжи закрыли из-за выброшенных на берег странных шариков.

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