Потемнение кожи может указывать на опасное заболевание, рассказала врач

Потемнение кожи локтей, шеи и подмышек может быть признаком инсулинорезистентности, которая приводит к диабету 2-го типа. Об этом «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Инсулинорезистентность — патологическое состояние, при котором снижается чувствительность клеток к гормону инсулину. Это состояние может появиться из-за ожирения или генетических особенностей. Если не принять меры, может развиться диабет.

Гиперпигментация кожи в складках тела (черный акантоз) может указывать на инсулинорезистентность. Обычно темные пятна располагаются в подмышках, складках живота, паховой области. При их появлении важно обратиться к врачу, чтобы исключить развитие диабета.

До этого ученые выяснили, что гормональная терапия может снизить риск инсулинорезистентности и диабета 2-го типа у женщин после менопаузы. Это показал анализ данных десятков тысяч пациенток.

Ранее врач рассказала, что одна-две чашки кофе в день могут снизить риск диабета 2-го типа.