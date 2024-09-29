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Потемнение кожи может указывать на опасное заболевание, рассказала врач

Диетолог Габдулхакова: потемнение кожи может сопровождать инсулинорезистентность

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Потемнение кожи локтей, шеи и подмышек может быть признаком инсулинорезистентности, которая приводит к диабету 2-го типа. Об этом «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Инсулинорезистентность — патологическое состояние, при котором снижается чувствительность клеток к гормону инсулину. Это состояние может появиться из-за ожирения или генетических особенностей. Если не принять меры, может развиться диабет.

Гиперпигментация кожи в складках тела (черный акантоз) может указывать на инсулинорезистентность. Обычно темные пятна располагаются в подмышках, складках живота, паховой области. При их появлении важно обратиться к врачу, чтобы исключить развитие диабета.

До этого ученые выяснили, что гормональная терапия может снизить риск инсулинорезистентности и диабета 2-го типа у женщин после менопаузы. Это показал анализ данных десятков тысяч пациенток.

Ранее врач рассказала, что одна-две чашки кофе в день могут снизить риск диабета 2-го типа.

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