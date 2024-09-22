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Ученые нашли в Африке наскальные рисунки животных, живших до динозавров

PLOS One: в ЮАР аборигены изобразили дицинодонтов, живших 265 млн лет назад

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A, Photo of the tusked animal of the Horned Serpent panel. B, interpretive drawing of its head. C, skull of a Lystrosaurus (14-03-2024, Oviston Nature Reserve) showing the prominent tusks, photographed in situ at the moment of its discovery, before excavation, and unprepared. D, complete skeleton of a Lystrosaurus (BP/1/9100, Oviston Nature Reserve) with its vertebral column curved into an opisthotonic «death pose», ex situ, prepared. E, the 'mummified' foot of a Lystrosaurus (28-08-2022, Fairydale, Bethulie District) showing the warty aspect of its preserved skin, ex situ, unprepared.

Южноафриканские ученые из Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге пришли к выводу, что наскальное искусство местного племени Сан, по всей видимости, изображает древних ящеров, которые бродили по Земле до динозавров. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Специалисты изучили рисунки, сделанные представителями народа Сан в одной из пещер южноафриканской провинции Фри-Стейт. На них присутствует странное существо с большими бивнями и вытянутым телом, напоминающим по форме банан.

Таинственный зверь долгое время вызывал споры у археологов. Некоторые полагали, что аборигены нарисовали моржа, однако в Африке нет моржей и похожих на них животных. Другие предполагали, что на картине показан саблезубый кот или даже некая мифическая сущность.

В новом исследовании команда предположила, что в пещере Фри-Стейт, вероятно, изображены дицинодонты — давно вымершие ящеры, жившие 265-200 млн лет назад. Эти рептилии считаются предками современных млекопитающих.

Ученые отметили, что народ Сан не застал живых дицинодонтов, однако наверняка видел достаточно их окаменевших останков. Южноафриканская область Кару, включая части провинции Фри-Стейт, заполнена миллионами окаменелостей. Большинство из них принадлежат дицинодонтам. Скорее всего, такие находки и вдохновили художников Сан на творчество.

Археологи уточнили, что дицинодонты присутствовали в мифах племени Сан в качестве так называемых «животных дождя». Шаманы обращались к ним во время ритуалов, призванных вызвать осадки.

Ранее ученые разгадали значение тысяч древних наскальных рисунков в Колумбии.

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