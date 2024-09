В Китае обнаружили новый летальный вирус, который переносится клещами и поражает мозг

Китайские ученые из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии обнаружили новый вирус, который переносится клещами и вызывает поражение нервной системы. Болезнь опасна для человека. Исследование опубликовано в научном издании The New England Journal of Medicine (NEJM).

Открытый патоген назвали вирусом водно-болотных угодий, или WELV. Впервые его нашли у 61-летнего мужчины, который попал в больницу после укуса клеща во время посещения парка во Внутренней Монголии на севере Китая.

У пациента появилась лихорадка, головная боль и рвота. Антибиотики не облегчили симптомы, что означало, что инфекция не была вызвана бактериями.

Анализ ДНК и РНК в крови мужчины выявил невиданный ранее ортонаировирус. К ортонаировирусам относятся ряд патогенов, переносимые клещами. В их числе вирус крымско-конголезской геморрагической лихорадки — редкого и летального заболевания, которое может передаваться людям через укусы паразитов или при контакте с жидкостями организма инфицированных людей.

Ранее вирус WELV не наблюдался ни у животных, ни у человека. После его обнаружения в крови пациента исследователи собрали около 14,6 тыс. клещей и сгруппировали их по местоположению и виду для анализа партиями.

Примерно 2% этих партий дали положительный результат на генетический материал WELV.

Пять видов клещей способно переносить вирус, но чаще всего носителями WELV оказывались Haemaphysalis concinna (одна из разновидностей иксодовых клещей).

WELV также обнаружили у небольшого процента овец, лошадей и свиней, которых изучали исследователи, а также у нескольких грызунов вида маньчжурский цокор (Myospalax psilurus).

У пациентов с инфекцией WELV наблюдались общие симптомы, такие как лихорадка, головокружение, головная боль, недомогание и боль в спине, а также тошнота, рвота и диарея. Результаты лабораторных анализов показали признаки повреждения тканей и свертывания крови у многих пациентов.

Примечательно, что один пациент, инфицированный WELV, впал в кому. У этого пациента была высокая концентрация лейкоцитов — признак инфекции — в жидкости, окружающей его мозг и спинной мозг.

По словам ученых, все заразившиеся WELV люди поправились за одну-две недели.

Однако опыты на лабораторных мышах показали, что WELV способен привести к летальному исходу, поражая мозг и другие органы.

Ранее ученые нашли лекарство от синдрома альфа-гал — редкой разновидности аллергии на красное мясо, вызываемой укусом клеща.