В Мьянме спасатели РФ ищут людей под завалами гостиниц, рухнувших при землетрясении

В Мандалае спасатели из РФ разбирают завалы в двух гостиницах после землетрясения

В Мьянме российские спасатели разбирают в городе Мандалай две обрушившиеся после землетрясения гостиницы, где под завалами могут находиться примерно 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас у нас работают очень невысокие экскаваторы, надо создавать подиум из земли. Это была гостиница, в нижней части она осела», — рассказал спасатель международного класса отряда «Центроспас» МЧС России Сергей Цветков.

Как уточняется, подиум из грунта поможет дотянуться до верхних этажей рухнувшего здания. Аналогичную операцию спасатели РФ проводят и на месте другой гостиницы, где под обломками могут оставаться около пяти человек.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

31 марта спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в Мандалае живую женщину. Обнаружить пострадавшую, которая двое суток не могла выбраться из ловушки, помогли собаки. Спасательная операция длилась восемь часов в темноте и с риском для жизни.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме повреждены ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.