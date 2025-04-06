Шесть московских врачей работают в зоне землетрясения в Мьянме

Московские врачи из клиники Рошаля работают в Мьянме в зоне землетрясения

Мобильная бригада из шести специалистов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля) работает в Мьянме, где произошло землетрясение. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.

В публикации отмечается, что команда специалистов направлена в Мьянму для борьбы с осложнениями после различных травм, полученных в результате землетрясения.

Московские врачи приступили к работе в городе Нейпьидо в день приезда. Среди специалистов: два детских хирурга, специализирующихся на лечении ран и раневой инфекции, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург и два травматолога-ортопеда.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.