СМИ узнали о подготовке ответных пошлин ЕС против США

Европейский союз готовится к решительным действиям в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, страны ЕС планируют в ближайшие дни согласовать пакет ответных мер, затрагивающих американский импорт на сумму до $28 миллиардов. Это решение станет единой позицией союза в противостоянии с торговой политикой Вашингтона.

Европейская комиссия представит членам ЕС уже 7 апреля список товаров, на которые будут наложены ответные пошлины. Этот перечень, по информации агентства, включает широкий спектр продукции, от продуктов питания (мясо, крупы, вино) и строительных материалов (древесина) до товаров повседневного спроса (одежда, жевательная резинка, зубная нить, бытовая техника, туалетная бумага).

Внутри ЕС, как сообщает Reuters, продолжаются дискуссии о масштабах ответных мер. Некоторые страны выступают за более жесткую позицию, другие призывают к взвешенному подходу.

Сегодня министр торговли США Говард Латник заявил, что Соединенные Штаты не намерены откладывать введение новых тарифных ограничений. Он отметил, что США не изменят своих планов, несмотря на просьбы некоторых стран-партнеров о проведении переговоров по этому вопросу.

Ранее в администрации США оценили риск рецессии из-за новых пошлин.