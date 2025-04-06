Украинца наказали за попытку спасти брата-дезертира

Украинца оштрафовали на 17 тыс. гривен (около 34 тыс. рублей) за попытку отбить брата-дезертира у военкомов. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Случай произошел в городе Белгород-Днестровском в Одесской области Украины. Мужчина, также военнослужащий, пытался помешать полицейским на блок-посту задержать его брата, самовольно покинувшего часть. Он размахивал штыковой лопатой, стучал ею по асфальту и оскорблял полицейских, а затем попытался вытащить родственника из служебной машины. Также он повредил служебный автомобиль с помощью той же лопаты и попытался спустить у нее колесо.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее итальянский журналист сообщил о массовом бегстве украинцев от мобилизации.