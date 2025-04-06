Тысячи французов вышли на митинг в поддержку Марин Ле Пен

В Париже проходит митинг в поддержку лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которой запретили участвовать в выборах президента Франции в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Люди начали стягиваться к площади Вобан с двух часов дня. Некоторые из них несут французские флаги. По словам корреспондента агентства, на митинге можно увидеть людей всех возрастов. На площади около сцены установлены большие экраны с надписью «Молодежь с Марин!». В толпе митингующих звучат призывы к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

Ле Пен прибыла на митинг на автомобиле в сопровождении охраны. Лидер партии Жордан Барделла заявил, что день, когда Ле Пен вынесли обвинительный приговор, «останется черным днем в истории». По его словам, соответствующее судебное решение против политика является прямым ударом по демократии и ущербом миллионам французских патриотов.

«Это решение растоптало мой народ, мою страну и мою честь! Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся», — сказала Ле Пен со сцены.

Она отметила политическую мотивированность приговора и назвала его не решением суда, а «охотой на политиков».

Парижский префект Лоран Нуньес заявил, что «Национальное объединение» обязалось фильтровать активистов, а кроме того, полицейский контингент будет усилен для обеспечения безопасности. Одновременно с Ле Пен французские левые партии также организуют в Париже свою акцию протеста — уже против правых сторонников Ле Пен.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее премьер Франции назвал «вмешательством» заявление Трампа по поводу приговора Ле Пен.