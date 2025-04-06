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В Госдуме рассказали, о чем США и Россия будут договариваться дальше

Депутат Новиков: США и Россия будут дальше сглаживать противоречия в отношениях
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в комментарии «Ленте.ру» высказал мнение по поводу содержания следующего этапа российско-американских переговоров.

Он считает, что стороны будут сглаживать противоречия, чтобы восстановить нормальные неконфронтационные отношения. Депутат уточнил, что Москве и Вашингтону нужно будет возобновить полноценную работу дипломатических служб, снять искусственные барьеры, мешающие выгодному экономическому сотрудничеству, а также наладить культурные, спортивные и научные связи.

«В повестке дня среди прочих вопросов обсуждается возобновление авиационных рейсов», — отметил Новиков.

Он также упомянул создание защитных механизмов для глобальной безопасности, которые связаны не только с конфликтом на Украине, но и с положением дел на Ближнем Востоке.

На этом фоне спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон выразил обеспокоенность продолжающимся противодействием диалогу между Россией и США со стороны влиятельных кругов в американском правительстве. По его словам, в американском правительстве до сих пор много врагов РФ.

Ранее в Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины на российские товары.

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