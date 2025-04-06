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Полсотни беженцев из Сирии приехали в Прикамье

В Пермский край прибыли 50 беженцев из Сирии
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Telegram-канал «Единая Россия | ПРИКАМЬЕ»

В Пермский край приехали 50 беженцев из Сирии, сообщает в Telegram-канале региональное отделение партии «Единая Россия».

Согласно публикации, эвакуированных из республики граждан 3 апреля встретили на вокзале, помогли им с вещами и сопроводили до пункта временного пребывания. В партии добавили, что скоро беженцы смогут устроиться на работу, а также отправить детей в школы и детсады.

Первая группа сирийцев приехала в Прикамье в середине февраля. В группу входили около 100 беженцев, большинство из них — женщины и дети. Граждан Сирии тогда встретили специалисты экстренных служб и проводили в пункты временного размещения. Кроме того, власти организовали оценку здоровья прибывших и выразили готовность при необходимости оказать им психологическую помощь.

28 ноября 2024 года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Политик вместе с членами своей семьи бежал из страны в РФ.

Ранее в Евросоюзе призвали вернуть всех сирийских беженцев на родину.

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