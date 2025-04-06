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Пушков оценил идею демократов объявить импичмент Трампу

Пушков: демократы в конгрессе США осознают, что импичмент Трампу нереализуем
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что демократы в конгрессе США осознают нереалистичность своей попытки инициировать импичмент президенту Дональду Трампу. Своим мнением парламентарий поделился в Telegram-канале.

По мнению Пушкова, этот шаг лишен реальных шансов на успех, поскольку демократы не обладают необходимым большинством в обеих палатах конгресса, а предъявить Трампу серьезные обвинения им не удастся. Политик считает, что главная цель инициативы — мобилизация электората демократов и создание объединяющего лозунга в условиях слабости партии.

Он также выразил обеспокоенность относительно пассивности Трампа на фоне действий своих противников. Пушков предположил, что это может позволить оппозиции восстановить силы и представить серьезную угрозу президенту США в будущем.

«Этой пассивностью и могут воспользоваться противники Трампа — они уже приходят в себя и поднимают голову. Либеральные СМИ выходят из состояния послевыборного шока», — указал Пушков.

Накануне член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что в ближайшие 30 дней он инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа, поскольку тот не заслуживает занимать эту должность.

Ранее политолог оценил последствия для Трампа из-за массовых митингов в США.

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