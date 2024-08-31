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Ученые нашли пользу в белках, вызывающих болезнь Альцгеймера

NatNeuroSci: связанные с болезнью Альцгеймера тау-белки защищают нейроны в мозге

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Depositphotos

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлора выяснили, что вызывающие болезнь Альцгеймера тау-белки также играют положительную роль в мозге. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience (NatNeuroSci).

Команда выяснила, что тау-белки смягчают повреждение нейронов, вызванное чрезмерным количеством активных форм кислорода (АФК), а также способствуют здоровому старению.

«АФК являются естественными побочными продуктами различных клеточных функций в организме. В то время как низкие уровни АФК полезны, избыток АФК вредны для клеток, поскольку он запускает выработку токсичных форм других молекул, которые вызывают окислительный стресс, включая перекисные липиды», — объяснили авторы статьи.

Ученые выяснили, что тау-белки необходимы для формирования глиальных липидных капель, которые изолируют токсичные перекисные липиды.

Дальнейшие эксперименты показали, что тау-белки сохраняют полезный эффект только при определенной концентрации, тогда как их избыток и дефицит вредны для мозга.

По словам исследователей, их открытие может лечь в основу новым методам замедления, обращения вспять и лечения нейродегенеративных состояний.

Ранее ученые создали молекулу, защищающую от болезни Альцгеймера и ожирения.

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