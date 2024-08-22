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У людей с плохой растяжкой риск летального исхода повышен в два-четыре раза

Scand J Med Sci Sports: плохая растяжка может повысить риск летального исхода в 2 раза

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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

У людей с плохой подвижностью суставов повышен риск летального исхода, особенно уязвимы мужчины. Это показало исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Учены проанализировали данные трех тысяч человек в возрасте 46-65 лет. Их гибкость оценили с помощью шкалы Flexindex, которая учитывает диапазон движений в семи суставах. Средний балл был на 35% выше у женщин.

В течение среднего периода наблюдения в 13 лет были зафиксированы 302 летальных исхода у 224 мужчин и 78 женщин. У них Flexindex был на 10% ниже, чем у выживших.

У мужчин и женщин с низким Flexindex риск летального исхода был выше в 1,87 и 4,78 раз соответственно. Ученые сделали поправку на возраст, индекс массы тела и наличие заболеваний.

Ученые считают, что людям нужно уделять больше времени упражнениям на гибкость и регулярно проходить оценку гибкости.

«Аэробная форма, сила и хорошее равновесие ранее были связаны с низким риском летального исхода. Мы смогли показать, что сниженная мобильность тела также связана с низкой выживаемостью у мужчин и женщин среднего возраста», — отметили авторы.

Ранее ученые нашли способ улучшить здоровье за 15 минут в день.

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