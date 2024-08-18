Технология «сердце в коробке» увеличит количество сердец для пересадки

Риск сердечной недостаточности после трансплантации сердца снижается, если использовать методику хранения донорского органа «сердце в коробке», а не обычный холодильник со льдом. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

Ученые проанализировали данные 204 взрослых пациентов из восьми европейских стран. Половине из них пересадили сердца, которые транспортировали в стандартном холодильнике, а остальным — «сердца из коробки». Эта технология отличается от обычной использованием кислорода и циркулирующей жидкости для поддержания жизни сердца.

Риск тяжелой сердечной недостаточности в первые 30 дней после операции составил 11% в группе «сердце в коробке» и 28% из группы стандартного холодильника. Ученые продолжают наблюдение за пациентами, и планируют дополнить исследование через год.

Результаты могут смягчить проблему нехватки донорских сердец: теперь органы можно будет транспортировать дальше, чем обычно.

«Также вероятно, что мы можем начать использовать менее идеальные органы от доноров старшего возраста, что может увеличить число пересадок сердца», — добавили ученые.

Ранее ученые выяснили, могут ли женщины с пересаженной маткой родить здорового ребенка.