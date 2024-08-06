Частые перекусы могут ухудшать работу мозга, выяснили ученые

Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили, что частые перекусы могут негативно сказываться на когнитивных способностях. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В ходе исследования с участием добровольцев ученые проанализировали, как следование различным графикам приема пищи влияет на умственные способности. Они собрали информацию о состоянии здоровья участников исследования, зафиксировали основные физические параметры (рост, вес, объемы) их тел и попросили сообщить, как часто участники перекусывают между основными приемами пищи. После этого испытуемым предложили пройти тесты на оценку когнитивных способностей.

Исследование показало, что люди, которые постоянно перекусывают, справились с тестами хуже тех, кто придерживается регулярного режима питания. Это может быть обусловлено тем, что постоянные перекусы приводят к нестабильному уровню глюкозы в крови, что, в свою очередь, негативно влияет на активность мозга.

Кроме того, ученые отметили, что люди, которые «кусочничают», чаще набирают лишний вес. Это объясняется тем, что калорийные перекусы не всегда воспринимаются как полноценная замена основному блюду.

Чтобы избежать увеличения веса и ослабления умственных способностей специалисты рекомендуют ограничить потребление сладких и углеводных закусок и отдавать предпочтение здоровым перекусам, содержащим белки и клетчатку. Такие перекусы способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови и улучшают функционирование мозга.

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