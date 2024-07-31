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Стало известно, какая еда может вызывать рак головы и шеи

PNAS: еда с метионином может провоцировать рак головы и шеи

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Shutterstock

Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что употребление пищи с большим количеством аминокислоты метионина может стать причиной возникновения злокачественных опухолей в области головы и шеи. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые сосредоточились на поиске факторов возникновения верхней аэродигестивной плоскоклеточной карциномы — агрессивного типа злокачественной опухоли дыхательных путей, головы и шеи, ежегодно поражающей более полумиллиона человек по всему миру.

Они обнаружили, что, по сравнению с другими видами опухолей, злокачественные образования в полости рта содержат повышенное количество метионина. Метионин представляет собой аминокислоту, которую люди получают из продуктов питания, таких как морепродукты, яйца и говядина.

Дальнейшие исследования показали, что блокирование транспортера LAT1, который является мембранным белком и отвечает за поглощение метионина клетками, приводит к замедлению роста опухолей. Кроме того, эксперименты на животных и лабораторных моделях органов и тканей продемонстрировали, что диета с низким содержанием метионина способствует снижению скорости роста раковых опухолей вдвое (по сравнению со стандартным рационом питания).

Ученые объяснили, что злокачественные клетки сильнее обычных нуждаются в метионине — он необходим им для продолжения жизнедеятельности. Одновременно с этим, нормальные клетки менее чувствительны к дефициту этой аминокислоты.

Ранее ученые нашли необычные островки в черепе больных агрессивным раком мозга.

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