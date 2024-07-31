Перечислены опасности потребления сладких напитков беременными

Ученые из Шанхайского университета традиционной китайской медицины обнаружили, что злоупотребление сладкими напитками во время беременности повышает риск гестационного сахарного диабета у матери, преэклампсии, ранних родов и врожденных аномалий у плода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 4824 беременные женщины, 82% из которых были моложе 35 лет. Ученые попросили испытуемых рассказать о своем рационе, в частности, о количестве и типе потребляемых напитков. Исследователи классифицировали напитки как чистые фруктовые соки, газированные напитки, напитки на основе растительного белка, сокосодержащие напитки, подслащенные молочные напитки, сладкий чай (в том числе с молоком) и напитки с молочнокислыми бактериями.

После завершения этапа сбора информации ученые приступили к наблюдению за участницами. Оно началось со дня опроса и прекратилось по истечении года после того, как у всех испытуемых завершилась беременность.

Ученые обнаружили, что употребление напитков с натуральным сахаром до трех раз в неделю коррелировало с повышением риска гестационного сахарного диабета и гестационной гипертензии на 38% и 64% соответственно. Гестационный сахарный диабет возникает, когда уровень глюкозы в крови беременной женщины натощак превышает 5,1 ммоль/л. Гестационная гипертензия характеризуется повышением артериального давления после 20 недели беременности.

Также выяснилось, что употребляющие много сладких напитков женщины были более склонны к преэклампсии (опасному повышению давления, сопровождающемуся отеками). Кроме того, такой «жидкий сахар» повышал риск ранних родов и врожденных аномалий у плода.

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